الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بدعم من مكاسب قطاع الطاقة وآمال في تخفيف العزل

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع متجاهلة الضبابية حيال مشتريات السندات في المنطقة، وفي ظل بعض التفاؤل الذي أثارته مجموعة من نتائج الخطوات الإيجابية وتخفيف قيود العزل العام.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، اليوم الثلاثاء مرتفعا بنحو 2.2 بالمئة.

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وأغلقت الأسهم الألمانية على ارتفاع 2.5 بالمئة، في حين سجلت الأسهم في إيطاليا، التي ديونها أكثر حساسية للتغيرات في برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات، مكاسب بلغت اثنين بالمئة.

وربح سهم توتال 7.9 بالمئة بعد أن أبقت على توزيعاتها رغم الإعلان عن انخفاض حاد في الأرباح المعدلة الصافية في الربع الأول على خلفية نزول أسعار النفط.

وتصدر سهم ريبسول الإسبانية المؤشر ستوكس 600 بعد أن جاءت أرباحها في الربع الأول أفضل من التوقعات.

وقاد قطاع النفط والغاز الأوروبي المكاسب بين القطاعات الإقليمية اليوم، إذ صعدت أسعار الخام على خلفية آمال في أن الطلب على الوقود سيبدأ بالتعافي ومع بدء بعض الولايات الأمريكية ودول في أوروبا وآسيا بتخفيف الإجراءات المفروضة لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، قررت أعلى محكمة ألمانية أنه يتعين على البنك الاتحادي الألماني التوقف عن شراء سندات في إطار برنامج البنك المركزي الأوروبي للتحفيز إذا لم يكن بمقدور المركزي الأوروبي تبرير الشراء.

المصدر: رويترز