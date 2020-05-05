توقعات بانخفاض صادرات السعودية من النفط في مايو مع هبوط الطلب

قالت مصادر في قطاع النفط ومحللون اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تنخفض صادرات السعودية من النفط الخام في مايو إلى نحو 6 ملايين برميل يوميا.

ويعد هذا أدنى مستوى في عشر سنوات تقريبا، ومن المرجح أن يتراجع إنتاج التكرير المحلي مع تضرر الطلب من أزمة فيروس كورونا.

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ومن المقرر أن يخفض أكبر مصدر للنفط في العالم إنتاج الخام بنسبة 23 بالمئة إلى نحو 8.5 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو، في إطار اتفاق لخفض الإنتاج مع تحالف "أوبك+" لدعم الأسعار المتضررة من انهيار الطلب بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

وقالت مصادر بالقطاع إن صادرات النفط الخام السعودية لشهر مايو من المتوقع أن تبلغ حوالي 6 ملايين برميل يوميا، سيذهب منها نحو 4 ملايين برميل يوميا إلى آسيا.

وصرح مصدر بأنه من المتوقع أن تقل الصادرات إلى الولايات المتحدة عن 600 ألف برميل يوميا.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن انخفاض الطلب العالمي على النفط يعني إتاحة المزيد من الخام الرخيص للاستخدام المحلي، وهو ما قد يعني استهلاك المزيد من النفط هذا الصيف عندما يقفز الطلب على الكهرباء نتيجة استخدام أجهزة تبريد الهواء.

وأوضحت أن السعودية في 2019 كانت تنتج نحو 9.9 مليون برميل يوميا، وتستهلك 550 ألف برميل يوميا من الخام في الصيف، في انخفاض من 700 ألف برميل يوميا في العام 2018، لكن مصادر بالقطاع تتوقع الآن ارتفاع الاستهلاك بشكل طفيف عن مستويات 2019.

المصدر: رويترز