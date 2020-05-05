الولايات المتحدة وبريطانيا تدشنان رسميا محادثات بهدف الوصول إلى اتفاق للتجارة الحرة

أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا رسميا يوم الثلاثاء، جولة أولى من المفاوضات تهدف للوصول إلى اتفاق للتجارة الحرة.

وتعهدت واشنطن ولندن بالعمل بوتيرة سريعة للوصول إلى اتفاقية "تعزز بشكل كبير التجارة والاستثمار".

وقال أكبر مسؤول تجاري في كلا البلدين في بيان مشترك، إن المحادثات التي ستجرى عن بعد، على مدار الأسبوعين القادمين سيشارك فيها مسؤولون أمريكيون وبريطانيون في حوالي 30 مجموعة تفاوض مختلفة.

وأضاف أن البلدين يتعهدان بتقديم بالموارد اللازمة للسير قدما في المفاوضات بوتيرة سريعة.

المصدر: رويترز