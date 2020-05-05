رئيس الوزراء المصري يتابع مع وزير التموين حالة توريد القمح

تابع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حالة توريد محصول القمح مع وزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي.

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وخلال الاجتماع، أكد مصيلحي أن معدل توريد القمح هذا العام هو الأعلى منذ عدة سنوات، حيث تم حتى الآن توريد مليون وربع مليون طن من القمح، مشيرا إلى أن معدل التوريد اليومي يبلغ نحو 120 ألف طن.

وأوضح وزير التموين أن وزارة المالية أتاحت حتى الآن 5.2 مليار جنيه لصرف مستحقات المزارعين الذين يوردون محاصيلهم من القمح، حيث يتم دفع المستحقات للجهات المسوقة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ووجه الوزير الشكر لمحافظ البنك المركزي الذي وافق على استثناء الشركات العاملة في مجال تسويق القمح من حدود السحب والإيداع المعلنة، كما تم أيضا استثناء التجار الذين يتم التعامل معهم. كما توجه مصيلحي بالشكر لكل العاملين في لجان استلام القمح، والذين يستكملون عملهم يوميا مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين في هذه اللجان.

ناصر حاتم

المصدر: RT