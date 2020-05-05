"وول ستريت" تقفز مع تعافي النفط وتخفيف قيود فيروس كورونا

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" عند الفتح، اليوم الثلاثاء، إذ شهدت أسعار النفط تعافيا وخففت مجموعة من الدول قيود فيروس كورونا في مسعى لإحياء النشاط الاقتصادي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 209.12 نقطة أو 0.88 بالمئة إلى 23958.88 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 26.14 نقطة أو 0.92 بالمئة إلى 2868.88 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 98.94 نقطة أو 1.14 بالمئة إلى 8809.66 نقطة.

وقفزت أسعار النفط اليوم، وخاصة الخام الأمريكي وسط أمال في ارتفاع الطلب العالمي على الخام مع الانفتاح الاقتصادي الجزئي في عدد من دول العالم.

وبحلول الساعة 10:16 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 22.38 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 9.76% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 29.05 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 6.8% عن سعر الإغلاق السابق.

المصدر: رويترز