معظم بورصات الخليج تغلق مرتفعة مع صعود أسعار النفط

ارتفعت معظم البورصات في منطقة الشرق الأوسط يوم الثلاثاء، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وسط آمال بتعاف في نشاط النقل والطلب على الوقود مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام بسبب "كوفيد-19".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7.5 بالمئة، بما يعادل 2.04 دولار، إلى 29.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 11.55 بتوقيت غرينتش.

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وتقدم المؤشر السعودي الرئيسي 1.7 بالمئة بقيادة صعود 2.3 بالمئة لسهم مصرف الراجحي وارتفاع سهم شركة أرامكو النفطية العملاقة 2.6 بالمئة، وأمس الاثنين، قالت "أرامكو" إن عملياتها وسلاسل توريدها لم تتعطل رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصعد سهم الدريس للخدمات البترولية والنقليات 5.4 بالمئة بعد أن أعلنت عن زيادة طفيفة في صافي الربح الفصلي.

وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة بفضل صعود سهم الإمارات دبي الوطني 1.1 بالمئة.

وربح مؤشر بورصة أبو ظبي 1.6 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك أبو ظبي الأول أكبر بنوك الإمارات، 3.1 بالمئة.

كما أغلق مؤشر الأسهم القطرية على صعود 1.5 بالمئة وارتفع 19 من الأسهم العشرين عليه، بما في ذلك شركة البتروكيماويات صناعات قطر 3.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ربح المؤشر المصري واحدا بالمئة، إذ أغلق سهم البنك التجاري الدولي على ارتفاع 1.3 بالمئة رغم انخفاض صافي ربح الربع الأول تسعة بالمئة، لكن البنك حقق زيادة في صافي دخل الفائدة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية الثلاثاء 5 مايو:

السعودية: صعد المؤشر 1.7 بالمئة إلى6711‭ ‬ ‬نقطة.

أبوظبي: ربح المؤشر 1.6 بالمئة إلى 4104 نقاط.

دبي: زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 1932 نقطة.

قطر: أضاف المؤشر 1.5 بالمئة ليبلغ 8800 نقطة.

الكويت: ارتفع المؤشر 1.8 بالمئة إلى 5274 نقطة.

مصر: تقدم المؤشر واحدا بالمئة ليسجل 10188 نقطة.

البحرين: هبط المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1298 نقطة.

سلطنة عمان: نزل المؤشر 0.2 بالمئة إلى 3493 نقطة.

المصدر: رويترز