الطلب على سندات "بنك قطر الوطني" يفوق العرض

كشفت مصادر لوكالة "رويترز" عن قيام "بنك قطر الوطني" بإصدار سندات لدعم خطط الإنفاق، ويأتي ذلك في وقت تضغط فيه أزمة كورونا على الاقتصادات العربية والعالمية.

وذكرت المصادر، أن "بنك قطر الوطني" أصدر سندات بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات.

وأشارت إلى أن "بنك قطر الوطني" تلقى طلبات اكتتاب بقيمة 3.75 مليار دولار للسندات، أي أن الطلب فاق العرض بأكثر من 3 أضعاف.

ويتخذ "بنك قطر الوطني" من الدوحة مركزا له، ويعد أعلى البنوك تصنيفا في قطر.

المصدر: "رويترز"