البورصة السعودية وسهم "أرامكو" يحققان مكاسب اليوم

حققت البورصة السعودية اليوم الثلاثاء مكاسب مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وسط آمال في ارتفاع الطلب العالمي على الخام بعد الانفتاح الاقتصادي الجزئي في عدد من دول العالم.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، بحلول الساعة 15:05 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.74% إلى 6710 نقطة.

كذلك صعد سهم شركة النفط العملاقة "أرامكو" بنسبة 2.62% إلى 31.30 ريال سعودي، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".

ووفقا لوسائل إعلام سعودية فقد غلب اللون الأخضر على شاشة التعاملات، وقالت صحيفة الاقتصادية إن سهم "بنك الراجحي" صعد بنسبة 1.3%، أما سهم مجموعة "سامبا" فقد زاد بنسبة 0.8%.

وتزامن ارتفاع البورصة السعودية مع صعود أسعار الذهب الأسود، حيث قفز سعر برميل مزيج "برنت" فوق مستوى الـ29 دولارا للبرميل.

المصدر: وكالات