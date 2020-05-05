تراجع أسهم شركات الطيران الأمريكية بعد تصريحات وارن بافيت

تكبدت أسهم شركات الطيران الأمريكية الرئيسية، الاثنين، خسائر فادحة، حيث تراجعت أسهمها بعدما قال المستثمر وارين بافيت إن شركته تخلصت من أسهم كانت تملكها في أربع شركات طيران أمريكية.

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ووفقا للمستثمر الأمريكي فقد باعت شركته أسهما في "دلتا إيرلاينز" و"أمريكان إيرلاينز" و"ساوث ويست إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز".

ويرى بافيت، الذي يعد أكثر المستثمرين دهاء، أن قطاع الطيران سيحتاج لسنوات كي يتمكن من التعافي والعودة إلى المعدلات السابقة.

وعقب هذه التصريحات هوت أسهم الشركات الأربع، وأنهى سهم "يونايتد إيرلاينز" التعاملات على انخفاض نسبته 5.11%، بينما هبط سهم "دلتا إيرلاينز" بنسبة 6.43%، وسهم "ساوث ويست إيرلاينز" تراجع بنسبة 5.71%، أما سهم "أمريكان إيرلاينز" فقد هبط بنسبة 7.71%.

وفي بداية تعاملات أمس انخفض مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 1.1%، في حين تراجع المؤشران "ناسداك المجمع" و"ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1% لكل منهما.

ورغم الانخفاض في مطلع التعاملات إلا أن المؤشرات أنهت التعاملات على ارتفاع طفيف.

المصدر: وكالات