المركزي الإماراتي يعلن نتائج البلاد الاقتصادية لـ2019

أعلن مصرف الإمارات المركزي أن التقديرات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات بلغ 1.7% خلال العام 2019.

وأكد أن قطاع الهيدروكربونات في الدولة حقق نموا سريعا بنسبة 3.4% في العام الماضي، فيما زادت الأنشطة غير النفطية بوتيرة أقل، حيث شهدت نموا بنسبة تزيد قليلا عن 1%.

وأكد المصرف المركزي في تقريره السنوي عن العام 2019 الذي أصدره أمس: "من المتوقع تأثر التجارة وسلاسل التوريد العالمية مع توقف السفر والسياحة نتيجة فيروس كوفيد–19، وما لذلك من تداعيات على تقلبات الأسواق المالية وأسعار المواد الرئيسية".

وأشار إلى إنه وبرغم أن الوباء سيكون له أثر على الاقتصادات العالمية والاقتصاد المحلي، لكن حجم هذا التأثير ليس معروفا بعد.

يشار الى أن متوسط سعر برميل النفط بلغ 64 دولارا في عام 2019، ما عزز وتيرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

المصدر: "وام"