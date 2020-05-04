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منظم قطاع الطاقة في تكساس يتخلى عن خطة لتخفيضات إجبارية في انتاج النفط

مال وأعمال

منظم قطاع الطاقة في تكساس يتخلى عن خطة لتخفيضات إجبارية في انتاج النفط
Reuters
منظم قطاع الطاقة في تكساس يتخلى عن خطة لتخفيضات إجبارية في انتاج النفط
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تخلى منظم قطاع الطاقة في ولاية تكساس الأمريكية اليوم الاثنين عن مقترح لخفض إجباري لإنتاج النفط في الولاية بعد أن فشل في الفوز بدعم من أقرانه في الهيئة المنوط بها تنظيم القطاع.

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وكان رايان سيتون مفوض سكك حديد تكساس، الجهة المنوط بها الإشراف على امتيازات المناطق النفطية، قد حث الشهر الماضي الولاية على دراسة خفض بنسبة 20 في المئة، أو مليون برميل يوميا، في انتاجها النفطي وروج للفكرة بدعوات إلى وزير الطاقة الروسي ومسؤولين في "أوبك".

لكنه تخلى عن الخطة قبل يوم من موعد تصويت المفوضية، التي تنظم قطاع النفط والغاز في الولاية، على المقترح. وتخطط شركات صغيرة وكبيرة من بينها شيفرون واكسون موبيل واوكسيدنتال بتروليوم بالفعل لخفض طوعي يشمل مئات الآلاف من البراميل يوميا في انتاجها من النفط الصخري قبل أي إجراء قد تتخذه الولاية.

وتكساس هي أكبر ولاية أمريكية منتجة للنفط وتضخ حوالي 5.4 مليون برميل يوميا من الخام. وارتفع انتاجها العام الماضي بمقدار 600 ألف برميل يوميا ليصل إلى حوالي 41 في المئة من مجمل انتاج البلاد.

المصدر: رويترز

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