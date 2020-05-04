هبوط في انتاج الخام وأسعار النفط تصعد 3% مع تخفيف دول إجراءات العزل

صعدت أسعار النفط 3%، الاثنين، مع إعلان عدة دول أنها ستبدأ تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا بينما بدأت أكبر الدول المنتجة في العالم تخفيضات في إمدادات الخام.

وهوى الطلب العالمي على الوقود بحوالي 30 بالمئة في أبريل، فيما يرجع إلى حد كبير الى أوامر البقاء في المنزل، ومن المتوقع أن يؤدي استهلاك ضعيف في المحروقات إلى بقاء فائض المعروض في الأسواق لشهور حتى مع قيام منتجين عالميين كبار بخفض الانتاج اعتبارا من أول مايو، لكن محللين قالوا إن تحركا سريعا من تلك الأطراف قد يساعد في تقليل تخمة المعروض بخطى أسرع.

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وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 76 سنتا، أو 2.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 27.20 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا، أو 3.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 20.39 دولار للبرميل.

وواصل الخامان القياسيان الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية موسعين مكاسبهما إلى أكثر من 5 في المئة.

وصرح جين مكغيليان نائب رئيس بحوث السوق في "تراديشن إنريجي" في ستامفورد: "من المفترض أن نرى تخفيضات الانتاج تبدأ في الظهور.. الاستئناف البطيء للنشاط ليس فقط في بعض الولايات هنا في الولايات المتحدة بل أيضا في بضع الدول في أوروبا يبدأ في التخفيف بشكل جزئي من بعض مخاوف الطلب".

وقال بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" إنه متفائل بشكل متزايد بشأن صعود أسعار الخام العام القادم بسبب تراجع انتاج الخام وتعاف جزئي في الطلب على النفط.

ورفع البنك توقعاته للعام 2021 لسعر خام برنت القياسي العالمي إلى 55.3 دولار للبرميل من 52.50 دولار، وزاد أيضا تقديراته لخام غرب تكساس الوسيط إلى 51.38 دولار للبرميل من 48.50 دولار في توقعاته السابقة.

المصدر: رويترز