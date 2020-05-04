رغم كورونا.. البرازيل تسجل فائضا تجاريا بقيمة 6.7 مليار دولار في أبريل

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد في البرازيل، الاثنين، تسجيل فائض تجاري بلغ 6.7 مليار دولار في شهر أبريل، وهو ما يزيد قليلا عن متوسط توقعات خبراء اقتصاديين بقيمة 6.15 مليار دولار.

وقالت الوزارة أيضا إنها تتوقع فائضا تجاريا هذا العام قدره 46.6 مليار دولار، لكنه سيكون منخفضا 3 بالمئة عن الفائض المسجل العام الماضي والذي بلغ 48 مليار دولار.

وتوقعت الوزارة أن الفائض التجاري هذا العام سيكون نتيجة لصادرات بقيمة 199.8 مليار دولار وواردات قيمتها 153.2 مليار دولار.

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وسجلت البرازيل، يوم الأحد، انخفاضا كبيرا في معدل الوفيات اليومي جراء فيروس كورونا وسط تراجع في أعداد الإصابات الجديدة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية بتسجيل 275 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إلى 7025 حالة، في زيادة بنسبة 4%.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالمرض حيث بلغ نفس المعدل يوم 30 أبريل 435 حالة، وفي 1 مايو 428، وفي 2 مايو 421.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة ازدادت بواقع 4588 لتصل إلى مستوى 101147 حالة مؤكدة، في ارتفاع بنسبة 5%.

وشهد معدل الإصابات اليومية كذلك تراجعا لافتا بعد أن بلغ في إحصائية يوم 30 أبريل 7218 حالة، وفي 1 مايو 6209، وفي 2 مايو 4970.

المصدر: رويترز