"جنرال إلكتريك للطيران" تخفض 13 ألف وظيفة هذا العام

قالت شركة "جنرال إلكتريك"، اليوم الاثنين، إنها تعتزم خفض قوتها العاملة حول العالم في وحدتها للطيران هذا العام بما يصل إلى 25 بالمئة، أو حوالي 13 ألف وظيفة.

ويشمل الخفض عمليات تسريح طوعية وغير طوعية، عازية ذلك إلى مد فترة برامج تقليل الطائرات بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وتخفيضات الوظائف هي أحدث صور المتاعب المتزايدة لقطاع الطيران التي من المتوقع أن تستمر حتى 2021، إذ هبط الطلب على السفر جوا للركاب في الولايات المتحدة بنسبة 95 بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة "بوينغ" إنها ستقلص 10 بالمئة من قوتها العاملة حول العالم، أو ما يعادل 16 ألف وظيفة، إذ أبطأت بعض معدلات الإنتاج، في حين قالت شركة "سبيريت إيرو سيستمز هولدينغز"، وهي مورد لـ"بوينغ"، يوم الجمعة إنها ستخفض 1450 وظيفة أخرى.

ونزل سهم "جنرال إلكتريك" 4 بالمئة على خلفية أنباء خفض العمالة ليسجل 6.23 دولار.

ويأتي خفض الوظائف في "جنرال إلكتريك للطيران" في إطار وفورات في التكاليف والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار أعلنت عنها الشركة الشهر الماضي، وتشمل تخفيضات وظائف سبق الإعلان عنها، بما في ذلك خفض 10 بالمئة من قوتها العاملة في الولايات المتحدة جرى الإعلان عنه في مارس.

المصدر: رويترز