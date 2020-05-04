واردات الهند من الذهب في أبريل تهوي إلى أدنى مستوى في 3 عقود

قال مصدر حكومي في الهند، اليوم الاثنين، إن واردات بلاده من الذهب هوت بنسبة 99.9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، مسجلة أدنى مستوى لها في حوالي ثلاثة عقود.

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وأضاف المصدر أن ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم استورد حوالي 50 كيلوغراما من الذهب الشهر الماضي، مسجلا انخفاضا من 110.8 طن قبل عام.

وصرح بأنه من حيث القيمة هبطت واردات الذهب في أبريل إلى 2.84 مليون دولار من 3.97 مليار دولار قبل عام.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن الهند زادت احتياطياتها من الذهب بمقدار 11.199 طن إلى 653.024 طن في مارس.

جدير بالذكر أن حظر السفر جوا وإغلاق متاجر الحلي وسط إجراءات العزل العام في أرجاء البلاد لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، كان السبب الرئيسي في هذا التراجع.

المصدر: رويترز