 
مباشر

واردات الهند من الذهب في أبريل تهوي إلى أدنى مستوى في 3 عقود

مال وأعمال

واردات الهند من الذهب في أبريل تهوي إلى أدنى مستوى في 3 عقود
Reuters
الذهب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nsxb

قال مصدر حكومي في الهند، اليوم الاثنين، إن واردات بلاده من الذهب هوت بنسبة 99.9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، مسجلة أدنى مستوى لها في حوالي ثلاثة عقود.

إقرأ المزيد
الهند تعلن عن حصيلة جديدة لكورونا بعد تسجيل الرقم القياسي أمس
الهند تعلن عن حصيلة جديدة لكورونا بعد تسجيل الرقم القياسي أمس

وأضاف المصدر أن ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم استورد حوالي 50 كيلوغراما من الذهب الشهر الماضي، مسجلا انخفاضا من 110.8 طن قبل عام.

وصرح بأنه من حيث القيمة هبطت واردات الذهب في أبريل إلى 2.84 مليون دولار من 3.97 مليار دولار قبل عام.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن الهند زادت احتياطياتها من الذهب بمقدار 11.199 طن إلى 653.024 طن في مارس.

جدير بالذكر أن حظر السفر جوا وإغلاق متاجر الحلي وسط إجراءات العزل العام في أرجاء البلاد لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، كان السبب الرئيسي في هذا التراجع.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا