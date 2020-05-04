"بيتكوين" يتراجع وخبير يتوقع بلوغه 17000 دولار في 2020

انخفضت قيمة عملة "بيتكوين" المشفرة بواقع 127 دولارا، فيما أطلق أحد الخبراء توقعات متفائلة جدا بشأن مستقبل العملة في 2020 رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يشهده العالم بسبب كورونا.

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وجرى تداول عملة "بيتكوين"، بحلول الساعة 16:30 بتوقيت موسكو، عند مستوى 8830 دولار للبيتكوين، بانخفاض نسبته 1.05% (127 دولارا) عن مستوى الإغلاق السابق.

وقبل أيام اخترقت عملة "بيتكون" مستوى الـ9000 دولار، وجاء ذلك مع ارتفاع البورصة الأمريكية بعد تصريحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن حزم تحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وعن مستقبل عملة "بيتكوين" في 2020، قال توم لي مؤسس شركة Fundstrat، إنه من المتوقع ارتفاع قيمة العملة بنحو ملحوظ خلال العام الجاري، وفقا لما نقلته مواقع متخصصة في متابعة سوق العملات الرقمية.

وأشار الخبير إلى أنه من المتوقع صعود قيمة عملة "بيتكوين" في 2020 بنسبة 93% إلى 17000 دولار.

وهذا ليس التوقع المتفائل للـ"بيتكوين" للعام الجاري، ففي مطلع العام الجاري قال لي، إن 2020 سيكون عاما رائعا لعملة "بيتكوين"، لكن منذ ذلك الوقت تغير وضع الاقتصاد العالمي، إذ أن أزمة كورونا هزته وسط مخاوف أن يدخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود هي الأشد منذ عقود.

المصدر: وكالات