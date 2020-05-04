شركة "سوناطراك" الجزائرية توقع مذكرة تفاهم مع "لوك أويل" الروسية

أعلنت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية "سوناطراك"، اليوم الاثنين، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع "لوك أويل" الروسية بشأن محادثات لشراكة محتملة في الإنتاج والتنقيب بالجزائر.

وأفادت "سوناطراك"، في بيان، بأن مذكرة التفاهم تخص "بدء المناقشات بهدف تحديد إمكانيات الطرفين للاستثمار المشترك في عمليات الاستكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر وهذا بعد صدور قانون المحروقات الجديد".

كما تشمل هذه مذكرة التفاهم، حسب البيان، "فحص وتحديد فرص الاستكشاف والإنتاج الدولية".

وتعد "لوك أويل" الروسية واحدة من أكبر شركات النفط والغاز المدرجة في البورصة المتكاملة عموديا في العالم، حيث تمثل أكثر من 2% من إنتاج النفط العالمي وحوالي 1% من احتياطيات النفط والغاز المثبتة .

ووقعت "سوناطراك" اتفاقات مماثلة مع شركات أجنبية أخرى مثل "إكسون موبيل" في مسعى للتصدي لتراجع الإنتاج والصادرات في السنوات الأخيرة بسبب نقص الاستثمار الأجنبي وتنامي الطلب المحلي.

وسبق أن وافقت الحكومة الجزائرية، العام الماضي، على قانون طاقة جديد يمنح شروطا تعاقدية مغرية للمستثمرين الأجانب تتضمن حوافز ضريبية.

المصدر: RT + وكالات