"أرامكو": العمليات وسلاسل الإمداد لم تتعطل رغم فيروس كورونا

قالت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الاثنين، إن عملياتها وسلاسل الإمداد لم تتعطل رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت أرامكو في بيان، إن أنظمتها لإدارة الأزمات تكفل استمرار العمل بجميع مواقعها وإنها تواصل العمل مع شركائها لضمان التسليم الآمن للمواد.

وأضافت أنها طبقت إجراءات للحد من مخاطر انتقال العدوى وتخفيف أثر الفيروس على الأفراد والنشاط.

وذكرت شركة "أرامكو" السعودية في بيان إلى البورصة السعودية، إنها ستزود عملائها بنفط خام قدره 8.5 مليون برميل يوميا، اعتبارا من 1 مايو.

وتشمل تلك الكمية النفط المورد للعملاء المحليين لـ"أرامكو" داخل البلاد والصادرات إلى الخارج.

المصدر: رويترز