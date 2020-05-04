شركة البتروكيمياويات السعودية "سابك" تعلن عن خسائر بمئات الدولارات

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن تحقيق صافي خسارة بلغ 253​​​.3 مليون دولار أمريكي، خلال الربع الأول من 2020 ، مقارنة بصافي ربح 909.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الاثنين، يعود سبب تحقيق صافي الخسارة، خلال الربع الحالي، إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات، بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار).

ويأتي ضمن الخسارة ما تم الإعلان عنه في 18 فبراير، والمتعلق بمصنع "ألتم" بمدينة كارتاخينا الإسبانية بمبلغ 713 مليون ريال (190 مليون دولار).

ووفقا لموقع الشركة، فإنه تم تصنيف "سابك" بين أكبر الشركات المصنعة للبتروكيمياويات في العالم، وهي شركة سعودية عامة مقرها الرياض.

وتمتلك الحكومة السعودية 70 بالمئة من أسهم الشركة، بينما يجري تداول النسبة المتبقية في البورصة السعودية.

وتدير "سابك" عملياتها في أكثر من 50 دولة حول العالم، مع قوة عاملة عالمية تضم أكثر من 33 ألف فرد مؤهل.

المصدر: وكالات