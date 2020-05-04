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2.2 مليون قرض بقيمة 175 مليار دولار.. دعم للشركات الصغيرة الأمريكية

مال وأعمال

2.2 مليون قرض بقيمة 175 مليار دولار.. دعم للشركات الصغيرة الأمريكية
Sputnik
2.2 مليون قرض بقيمة 175 مليار دولار.. دعم للشركات الصغيرة الأمريكية
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أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأنه تم إصدار قرابة 2.2 مليون قرض بقيمة 175 مليار دولار للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة لمواجهة أزمة كورونا.

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ووفقا للوزارة فإن متوسط حجم القرض الواحد بلغ 79 ألف دولار، وهو ما يعد مؤشر على أن برنامج المساعدات المالية يستهدف الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وهذا يعد البرنامج الثاني الذي يخصص لمساعدة الشركات المتضررة في الولايات المتحدة من جائحة كورونا، وفي المرحلة الأولى التي بدأت في 3 أبريل الماضي تم إصدار 3.8 مليون قرض بقيمة تزيد عن نصف تريليون دولار، لكن جزء من هذه الأموال ذهب إلى الشركات الكبيرة ما تسبب في انتقادات للإدارة الأمريكية.

المصدر: "نوفوستي"

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