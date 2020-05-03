وزير المالية السعودي يحث القطاع الخاص على تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة

حث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الدائنين من القطاع الخاص على أن يحذوا حذو مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الكبرى في تعليق مدفوعات الدين المستحقة على أفقر دول العالم.

وأكد محمد الجدعان في مقال رأي نشره بصحيفة "فايننشال تايمز"، أن ذلك يتيح لهذه الدول أموالا لمواجهة فيروس كورونا.

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وقال الجدعان الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، إن عددا من الدائنين من القطاع الخاص قد أشاروا إلى أنهم يدرسون بجدية تعليق الديون.

وأضاف أن خطوة من هذا القبيل يجب أن تكون طوعية وأن على دول المجموعة تجنب فرض شيء على مستثمري القطاع الخاص.

وتابع "مثلما احتشد العالم لدعم صناعة الخدمات المالية في 2008 و2009، ينبغي للمؤسسات المالية والدائنين من القطاع الخاص أن يحذو حذو مجموعة العشرين ويدرسوا المساعدة والدعم الذي يمكن أن يقدموه الآن للدول الأكثر ضعفا في العالم".

وكانت مجموعة العشرين قد وافقت في أبريل على تعليق مدفوعات خدمة الدين عن أفقر دول العالم حتى نهاية العام.

المصدر: رويترز