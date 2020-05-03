السفينة القادرة على إنجاز "السيل الشمالي-2" وصلت الساحل الروسي

اقتربت سفينة مد الأنابيب "الأكاديمي تشيرسكي"، من شواطئ مقاطعة كالينينغراد الروسية في بحر البلطيق، للقيام فيما بعد بمد أنابيب مشروع الغاز "السيل الشمالي" في قاع البحر إلى أوروبا.

وقال موقع Vesselfinder المختص بمتابعة حركة السفن وتحديد مواقعها، إن هذه السفينة التابعة لشركة "غازبروم" والقادرة على إنجاز بناء خط نقل "السيل الشمالي-2"، دخلت قبل أيام منطقة بناء خط أنابيب الغاز بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية وتوجهت إلى كالينينغراد.

وتوقفت السفينة "الأكاديمي شيرسكي" في خليج غدانسك، ورست في مكان غير بعيد عن ساحل مدينة كالينينغراد الروسية.

في نهاية العام الماضي، أكدت موسكو عزمها على الاستمرار بتنفيذ خط أنابيب ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا "السيل الشمالي-2"، وذلك بعدما قررت الشركة السويسرية الهولندية Allseas (الشركة المختصة في مد أنابيب الغاز والمشاركة في مشروع "السيل الشمالي-2")، عن سحب سفنها من المشروع بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا ينص على فرض عقوبات على المقاولين الأجانب المشاركين في هذا المشروع الروسي.

المصدر: نوفوستي