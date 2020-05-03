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الحكومة الروسية ترفع الحظر المؤقت على تصدير مستلزمات الحماية الشخصية من كورونا

مال وأعمال

الحكومة الروسية ترفع الحظر المؤقت على تصدير مستلزمات الحماية الشخصية من كورونا
Reuters
صورة تعبيرية
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رفعت الحكومة الروسية الحظر المؤقت على تصدير مستلزمات الحماية الصحية الشخصية والأقنعة (الكمامات).

ونشرت الحكومة بيانا على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية، جاء فيه : "يعتبر قرار الحكومة الروسية المؤرخ 2 مارس بشأن الحظر المؤقت لتصدير أنواع معينة من المنتجات من روسيا، وقرار الحكومة الروسية المؤرخ في 2 أبريل بشأن تعديل قرار الحكومة الروسية السابق في 2 مارس، يعتبر لاغيا "​​​.

هذا ويشار إلى أن القرار الجديد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم التوقيع عليه، اليوم الأحد.

المصدر: سبوتنيك

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