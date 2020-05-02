من المنتج للمستهلك.. بدء تجربة "الأسواق الشعبية" في سوريا

انطلقت في المدن السورية تجربة "الأسواق الشعبية" التي أعلنتها الحكومة بهدف توفير السلع بأقل الأسعار عبر كسر حلقات الوساطة.

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وبدأ العمل في استثمار الساحات والأسواق الشعبية التي تم تخصيصها للمزارعين مجانا في المدن السورية، حيث تُعرض المنتجات للمستهلك مباشرة دون وسيط، ومن المزارع إلى المستهلك ودون تكاليف أو رسوم.

وقد ذكرت بعض الصفحات الرسمية لمجالس المدن والمحافظات أن تلك الأسواق شهدت حركة بيع ممتازة، وأن الأسعار فيها كانت أدنى من مثيلاتها في الأسواق والمحال التجارية.

وتأتي التجربة وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار المنتجات الزراعية، إذ قفزت أسعار بعض السلع بأكثر من أربعة أضعاف، وهو ما دفع الحكومة لمحاولة كسر حلقات الوساطة وإتاحة المبيع المباشر من المنتج إلى المستهلك.

إلا أن بعض السوريين أبدوا عددا من الملاحظات التي بدأت تظهر مع انطلاق التجربة، ومنها أن الوصول إلى تلك الساحات أو الأسواق سيرتب على القاطنين بعيدا عنها أعباء التنقل، وبالتالي زيادة التكاليف، إضافة إلى أن الالتزام بالأسعار لم يكن موجودا لدى الجميع كما يقول بعض من زاروا تلك الأسواق.

بينما يرى بعض المنتجين أن تلك الأسواق يمكن أن تكون مفيدة للمستهلك، إلا أن المزارع لن يستفيد منها بالشكل الذي يجعله يفضلها على سوق الهال، ويوضح المزارع يوسف ديب لـ RT أن المزارع لديه كميات كبيرة من الإنتاج وهي بحاجة للتصريف الفوري، ولا يستطيع المزارع أن يعتمد على بيع كميات قليلة على مدى ساعات طويلة، فهذا يهدر وقته ويجعل مردوده أقل، كما يهدد مزروعاته التي تحتاج إلى جهد أكبر وساعات عمل أطول وهو بالتالي لا يستطيع أن يبقى في السوق ليبيع جزءا يسيرا من ذلك الإنتاج.

ويقول ديب إن تلك الأسواق قد يستفيد منها بعض الفلاحين الذين لديهم إنتاج محدود، وبالتالي يصبح السؤال مطروحا عن مدى إمكان استمرار تلك التجربة.

وحول الأسعار يقول ديب إن حلقات الوساطة تلعب دورا، لكنها ليست السبب الوحيد، إذ أن تكاليف الإنتاج الزراعي أصحبت مضاعفة في كل تفاصيلها، إضافة إلى أن تسويق الإنتاج الزراعي ما زال مشكلة كبيرة يعاني منها الفلاح الذي ما زال وحيدا في مواجهة تجار سوق الهال.

أسامة يونس

المصدر: RT