قطر للتأمين تصدر سندات ثانوية دائمة بقيمة 300 مليون دولار

أعلنت شركة قطر للتأمين، اليوم السبت، عن إصدارها سندات ثانوية دائمة بقيمة 300 مليون دولار.

وأكدت الشركة في بيان لها أن إصدار هذه السندات جاء من خلال شركة QIC المحدودة التي تم تأسيسها في جزر كايمان بغرض إتمام عملية الإصدار، وقد تم تصنيف السندات من قبل وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" (S&P) عند مستوى BBB +.

وذكرت الشركة أن هذه السندات من المتوقع أن تندرج ضمن رأسمال من الفئة الثانية (Tier 2 Capital) بموجب لوائح مصرف قطر المركزي لحساب نسبة الملاءة المالية، كما تم تصميم السندات لتندرج ضمن إجمالي رأسمال مجموعة قطر للتأمين المعدل وفقا لـ"ستاندرد اند بورز" ووكالة التصنيف (AM Best).

ولفتت قطر للتأمين إلى أن هذه السندات ستكون دائمة، ولها تاريخ استرداد في 30 أكتوبر 2025، وقد تم تحديد نسبة فائدة السندات بـ6.25 بالمائة سنويا، تدفع بصورة نصف سنوية، حيث تم تثبيت نسبة الفائدة حتى تاريخ الاسترداد الأول، وفي حال عدم إتمام الاسترداد سيتم إعادة تحديد نسبة فائدة على السندات في تاريخ الاسترداد الأول، وبعد ذلك كل خمس سنوات، وفقا لنسبة الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية آنذاك والتي تستحق لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى انتشار الائتمان الأولي.

المصدر: الشرق