النفط يصعد وينهي الأسبوع على ارتفاع مع بدء تخفيضات قياسية لـ"أوبك+"

ارتفعت أسعار النفط الأمريكي خمسة بالمئة، في حين تجاوز خام برنت 26 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، وسجل كلا الخامين القياسيين أول زيادة أسبوعية لهما في أربعة أسابيع.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن بدأت "أوبك" وحلفاؤها اليوم تخفيضات قياسية للإنتاج لمواجهة تخمة المعروض بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الجلسة مرتفعا 94 سنتا، أو خمسة بالمئة، إلى 19.78 دولار للبرميل بعد الصعود إلى 20 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

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وبعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر، حقق برنت زيادة 23 بالمئة، في حين أضاف غرب تكساس الوسيط حوالي 17 بالمئة.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يُعرف بمجموعة "أوبك+"، خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول مايو.

لكن شكوكا في أن خفض الإنتاج، وهو الأكبر على الإطلاق الذي يتم الاتفاق عليه، سيكون كافيا، إذ أنه من غير المرجح أن يتعافى الطلب سريعا.

ومن الجدير الإشارة إلى أن العقود الآجلة لبرنت لشهر يوليو انخفضت أربعة سنتات، أو 0.2 بالمئة، لتجري تسويتها عند 26.44 دولار للبرميل، وانتهى أجل عقود يونيو يوم الخميس عند 25.27 دولار.

كما تلقت الأسعار الدعم أيضا من بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أن مخزونات الخام زادت 9 ملايين برميل في الأسبوع الماضي إلى 527.6 مليون برميل ما يقل عن توقعات محللين لزيادة قدرها 10.6 مليون برميل.

وبدأ عدد من الدول والمناطق، بما في ذلك إقليم هوبي بوسط الصين الذي ظهر فيه لأول مرة فيروس كورونا المستجد، تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء الفيروس.

جدير بالذكر أن الخام الأمريكي نزل في أبريل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، فيما بلغ برنت أدنى مستوياته في 21 عاما، إذ تهاوى الطلب بفعل الجائحة، ورفعت "أوبك" ومنتجون آخرون الإنتاج قبل التوصل إلى اتفاق إمداد جديد بدأ سريانه يوم 1 مايو الجاري.

المصدر: رويترز