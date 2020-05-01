"بيكر هيوز": شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد حفارات النفط للأسبوع السابع

خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع السابع على التوالي إذ يكبح كبار المنتجين إنتاج النفط الصخري في الوقت الذي تهوي فيه أسعار الخام والطلب على الوقود.

وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة اليوم الجمعة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الطاقة خفضت 53 حفارا نفطيا في الأسبوع المنتهي في الأول من مايو.

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وأضافت أن إجمالي عدد الحفارات العاملة وصل إلى 325 حفارا، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2016، ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 60 بالمئة مقارنة مع ذات الأسبوع قبل عام حين كان عدد الحفارات العاملة 807.

وتوقع محللون من "ريموند جيمس" تهاوي إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي الأمريكية من حوالي 800 في نهاية 2019 إلى نحو 400 بحلول منتصف العام الحالي وقرابة 200 في نهاية 2020.

كما يتوقع بنك الاستثمار أن يبلغ متوسط عدد الحفارات 225 حفارا في 2021.

وأعلنت "إكسون موبيل" و"شيفرون"، اليوم، عن تخفيضات كبيرة في الإنتاج والاستثمارات في الحوض البرمي للنفط الصخري، وهو حقل النفط الأساسي الذي جعل نموه في السنوات الأخيرة من الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط ومصدّر صاف للمرة الأولى في عشرات السنين.

المصدر: رويترز