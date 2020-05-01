انخفاض إيرادات النفط العراقية إلى أكثر من النصف خلال أبريل

انخفضت إيرادات النفط في العراق لشهر أبريل المنصرم إلى أكثر من النصف بعد بيعه النفط بـ 1.42 مليار دولار، حسبما أوردت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة.

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وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن "إجمالي صادرات البلاد النفطية في أبريل بلغ 3.438 مليون برميل يوميا، وانخفضت إيرادات النفط بأكثر من النصف إلى 1.42 مليار دولار".

وأضافت أن "مجموع الصادرات الكلي من النفط الخام، لشهر أبريل الماضي، بلغ (103) ملايين (144) ألفاً و( 911) برميلا".

وأشارت إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (13.801) دولارا بفارق يصل إلى 49% بالمقارنة مع السعر في شهر مارس".

يذكر أن العراق صدر خلال شهر مارس الماضي 105 ملايين و118 ألفا و523 برميل نفط بمعدل يومي بلغ 3.39 مليون برميل، فيما وصلت الإيرادات خلال ذلك الشهر إلى مليارين و962 مليونا و429 ألف دولار، بمعدل 28.182 دولار لكل برميل.

ويواجه العراق، ثاني أكبر منتج للخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أزمة اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط واتفاق على خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا، والذي يبدأ سريانه هذا الشهر.

المصدر: RT