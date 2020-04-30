ترامب لا يستبعد فرض رسوم جديدة على البضائع الصينية بسبب كورونا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة قادرة على فرض رسوم تجارية جديدة على البضائع الصينية بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أنها لا تريد التخلي عن التزامات الدين الحكومي.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن قادرة على التخلي عن التزامات الدين أمام الصين لـ "معاقبتها" على انتشار فيروس كورونا، قال ترامب إن بوسعه "تحقيق ذلك بطريقة أخرى".

وتابع ترامب: "يمكنني تحقيق نفس الهدف من خلال فرض الرسوم ببساطة، وذلك من أجل الحصول على مزيد من الأموال".

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وأشار إلى أن الصين تمتلك سندات الدين الأمريكي بقيمة نحو تريليون دولار، مشيرا إلى أن التخلي عن التزامات الدين لن يؤدي إلى أي شيء إيجابي.

وأضاف: "علينا أن نحمي الدولار ونحمي استقراره وأهميته"، معتبرا اياه "أهم عملة في التاريخ".

وكانت الولايات المتحدة قد توعدت "بمحاسبة" الصين، متهمة اياها بإخفاء المعلومات عن فيروس كورونا، لكن بكين رفضت تلك الاتهامات، قائلة إنها "بلا أساس".

المصدر: تاس