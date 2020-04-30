"سبيربنك" يتوقع انخفاض الناتج المحلي في روسيا بـ 4.2% هذا العام

توقع أكبر المصارف الروسية "سبيربنك" انخفاضا لإجمالي الناتج المحلي في روسيا بنسبة 4.2% في عام 2020.

وجاء في تقرير للمصرف أيضا، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 3.1% في 2021، مقابل 2.2% حسب التوقعات السابقة التي تم نشرها في فبراير الماضي.

إقرأ المزيد

أما الناتج المحلي الروسي في عام 2022، فسيزداد بنسبة 2%، حسب توقعات "سبيربنك"، فيما كانت التوقعات السابق تتنبأ بارتفاعه بنسبة 2.2%.

ويأتي ذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا حول العالم، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي أزمة كورونا إلى أسوأ انكماش للاقتصاد العالمي من عقود.

وكلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة، اليوم الخميس، بإعداد حزمة تدابير طارئة لدعم الاقتصاد.

المصدر: نوفوستي