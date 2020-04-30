انخفاض صادرات السعودية غير النفطية في فبراير 12.1% على أساس سنوي

أفادت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، بأن صادرات السعودية غير النفطية انخفضت في شهر فبراير بنسبة 12.1% على أساس سنوي.

وأضافت الهيئة العامة، أن صادرات السعودية السلعية انخفضت 14.5%، مشيرة إلى ارتفاع الواردات 3.2% على أساس سنوي في فبراير.

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وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء (Gastat)، نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام 2019، ويحتوي التقرير على عدد من المؤشرات والنتائج المتعلقة بمناسك العمرة خلال العام 2019 والتي ظهرت من خلال مسح العمرة لمعتمري الداخل، والبيانات السجلية التابعة لوزارة الحج والعمرة لمعتمري الخارج.

ووفقا لنتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام 2019، فقد بلغ إجمالي عدد المعتمرين 19.158.031 منهم 7.457.663 معتمرا قدموا من خارج المملكة.

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة السعودية ارتفاعا قياسيا جديدا لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ المعدل اليومي في إحصائية الخميس 1351 حالة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، بأن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 22753 شخصا، منهم 17% من السعوديين و83% من غير السعوديين.

ويمثل هذا المعدل رقما قياسيا جديدا للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية، بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية الثلاثاء 1266 حالة، والأربعاء 1325.

وذكر العبد العالي أن عدد المرضى من الحالات الحرجة يبلغ الآن 123 شخصا، وهم يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

المصدر: وكالات