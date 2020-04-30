بيسكوف لا يستبعد مسألة تقديم مساعدات مالية مباشرة للمواطنين الروس

لم يستبعد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مسألة قيام الحكومة الروسية بتقديم مساعدات مالية مباشرة للمواطنين الروس لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

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وردا على سؤال حول إمكانية تقديم مساعدات مباشرة للمواطنين الروس، قال السكرتير الصحفي للرئيس بوتين، خلال مقابلة تلفزيونية، إن "المساعدات يمكن أن تكون مباشرة وغير مباشرة، لم يتم تحديد أيهما أفضل، المهم هو إعطاء فرصة للحياة الاقتصادية بالاستمرار".

ووفقا لبيسكوف فإن "السلطات الروسية يمكنها اتخاذ تدابير جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، حيث كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الروسية بإعداد حزمة جديدة من التدابير لدعم المواطنين والشركات".

المصدر: "أر بي كا"