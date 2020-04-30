الصين تعلن إعداد مشاريع نقل قيمتها 113 مليار دولار

أعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس، أنها أعدت مشاريع نقل بقيمة تصل إلى 113 مليار دولار، بهدف إعادة إطلاق الاقتصاد الذي تضرر جراء تفشي فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة النقل الصينية، إن لديها حزمة من مشاريع النقل تبلغ قيمتها الاستثمارية الإجمالية 800 مليار يوان، أي ما يعادل 113.02 مليار دولار، يمكن الشروع فيها فور ضمان التمويل، حيث يتطلع صناع السياسات لإعادة إطلاق الاقتصاد المتوعك.

وقال وو تشون قينغ، المتحدث باسم الوزارة للصحفيين، إن الصينيين مازالوا عازفين عموما عن السفر خلال عطلة تبدأ غدا الجمعة وتنتهي في الخامس من مايو، حيث ما زال الحذر سائدا عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورجح أن يكتفي من يعمدون إلى السفر خلال العطلة برحلات قصيرة بالسيارة داخل أقاليمهم.

وكانت الصين دعت إلى تعاون دولي واسع في مجال دراسة أصول الفيروس التاجي "كوفيد – 19"، إلا أنها أكدت رفضها للاتهامات الموجهة لها في تفشي الجائحة.

المصدر: رويترز