"موديز" تخفض تصنيف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى ‭BAA2‬ مع استمرار النظرة السلبية

خفضت موديز اليوم الأربعاء، تصنيف هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تؤمن إمدادات الكهرباء والمياه في الإمارة إلى ‭‭Baa2‬‬ من ‭‭Baa1‬‬ وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.

وينظر كثير من المستثمرين إلى تصنيفات الكيانات المرتبطة بحكومة دبي باعتبارها مؤشرا على الوضع الائتماني للحكومة، إذ لا تصنف أي من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى دبي ذاتها.

ويرجع الخفض أيضا إلى خطر عدم استدامة تحويلات أرباح ضخمة من الهيئة إلى حكومة دبي نتيجة لتراجع القوة الاقتصادية والمالية للإمارة.

وقالت "موديز" إن السياسات المالية لهيئة كهرباء ومياه دبي وإدارتها التي تخضع لسيطرة حكومة دبي قد تؤثر بشكل جوهري على وضعها الائتماني.

وأضافت أن الهيئة دفعت لحكومة دبي أرباحا بقيمة 4.5 مليار درهم (1.23 مليار دولار) العام الماضي مقارنة مع مليار درهم في 2018.

ورغم الخفض وسلبية النظرة المستقبلية، قالت موديز إن الهيئة استفادت من مناخ أعمال وأوضاع مالية قوية وتوقعت أن تولد سيولة بقيمة 8.5 مليار درهم من الأنشطة على مدار العام المقبل.

وإلى جانب سيولة ومكافئات نقدية بقيمة 11.8 مليار درهم بنهاية 2019، قالت موديز إنه ستكون لدى الهيئة سيولة كافية لتغطية استحقاقات ديون بقيمة 6.2 مليار درهم وإنفاق رأسمالي بنحو ملياري درهم وتوزيعات أرباح تقدر بثلاثة مليارات درهم.

وقالت الوكالة "تعتبر موديز هيئة كهرباء ومياه دبي مقترضا مرتبطا بالحكومة يرتبط وضعه الائتماني بالتطورات الاقتصادية والمالية في إمارة دبي".

المصدر: رويترز