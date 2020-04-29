وزير الصحة: تركيا الوحيدة التي توفر الإسعاف الجوي مجانا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تغريدة نشرها الثلاثاء، إن بلاده هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقدم خدمة الإسعاف الجوي مجانا.

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وأشار الوزير إلى أن تركيا توفر خدمة الإسعاف الجوي للمرضى منذ عام 2008.

وشدد قوجة على أن "تركيا الدولة الوحيدة التي تقدم هذه الخدمة مجانا، بإمكاناتها الخاصة".

وأوضح أنه "جرى نقل 211 مريضا عبر طائرات إسعاف، و453 آخرين عبر طائرات أخرى، خلال العام الحالي فقط".

وأضاف قوجة قائلا: "على الذين يعتقدون أن عمليات الإسعاف الجوي كهذه تجري فقط في الأفلام، أن يثقوا ببلادنا".

وتعد الناقلة الوطنية "الخطوط الجوية التركية" إحدى أكبر شركات الطيران في أوروبا، وتتخذ الشركة من مطار اسطنبول الجديد مقرا لها، وتنفذ رحلات إلى 120 دولة.

وتمتلك "الخطوط الجوية التركية" 359 طائرة في خدمتها، وفقا لموقع الشركة. وتدخل "الخطوط الجوية التركية" في تحالف "سكي تيم"، وهو ثاني أكبر تحالف طيران في العالم.

المصدر: "الخطوط الجوية التركية" + "الأناضول"