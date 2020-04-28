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الحكومة السعودية توافق على تأسيس شركة تملكها الدولة لخدمات التعدين

مال وأعمال

الحكومة السعودية توافق على تأسيس شركة تملكها الدولة لخدمات التعدين
Reuters Zuhair Al-Traifi
صورة من الأرشيف
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وافق مجلس الوزراء السعودي من حيث المبدأ، على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين.

ولم يذكر البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أي تفاصيل عن حجم أو رأسمال الشركة أو الإطار الزمني لتأسيسها.

يذكر أن "التعدين العربية السعودية" "معادن"، هي شركة التعدين الوحيدة في البلاد وتنتج الذهب والنحاس وتوسعت خلال السنوات القليلة الماضية إلى إنتاج الألومنيوم والفوسفات، وهي مملوكة بنسبة 65% لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

ويعتبر التعدين من العناصر الرئيسية في خطة السعودية لتنويع اقتصادها "رؤية 2030"، حيث تهدف الحكومة إلى مضاعفة مساهمة هذا القطاع في الناتج الاقتصادي للبلاد إلى أكثر من ثلاثة أضعافها بحلول عام 2030.

المصدر: واس، رويترز

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