الحكومة المصرية: مصر أمام فرص كبيرة لتتواجد في أسواق لم تشغلها

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن أزمة كورونا تبدو وكأنها تمثل محنة كبيرة، فيما هناك فرص واسعة متاحة أمام مصر في ظل هذه الأزمة.

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وأشار مدبولي في ندوة تحت عنوان "النظام العالمي الجديد ما بعد كورونا.. الفرص والأولويات"، إلى أن الوقت قد حان لأن تتواجد مصر في الأسواق التي لم يسبق لها التواجد فيها.

وأوضح أن المجموعة الاقتصادية بدأت في دراسة سيناريوهات التعامل مع فيروس كورونا من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه عند مناقشة هذه السيناريوهات أخذنا في الاعتبار كيفية معالجة الأمر داخليا من خلال عدد من الإجراءات، لكن في الوقت ذاته كان من الأهمية بمكان النظر إلى الآلية التي يتعامل بها العالم مع هذه الأزمة، وكيف ينظر إليها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس أن عددا من المؤسسات الدولية الآن بدأت تتحدث عن أن عصر ما بعد كورونا ربما يشهد تغييرا كبيرا في الكيانات السياسية والاقتصادية العالمية خلال المرحلة المقبلة، وأن هناك طروحا مفادها أن المرحلة التي ستعقب انتهاء أزمة كورونا مباشرة ستبدأ فيها كل دولة في معالجة المرض وآثاره داخليا مع تشجيع الكيانات الوطنية على التعافي.

المصدر: RT