بولندا تهدد بالحجز على أصول لـ"غازبروم" في أوروبا

هددت بولندا بحجز أصول تعود لشركة "غازبروم" الروسية في أوروبا كتعويض، بعدما أصدرت محكمة التحكيم في ستوكهولم حكما لصالح شركة الطاقة البولندية "PGNiG" في قضية غاز.

وقال يانوش كوفالكسي المسؤول في حكومة بولندا، إن بلاده تعتزم الحجز على أصول تملكها "غازبروم" في أوروبا بعدما حكمت المحكمة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح شركة الطاقة البولندية في قضية تتعلق بأسعار الغاز المورد في السنوات السابقة لبولندا.

وأضاف، أن "هذا المسار (الحجز على أوصول) يتطلب إجراءات أخرى"، مشيرا إلى أن "جميع مشاريع غازبروم في أوروبا يمكن في نهاية المطاف أن تعمل على سداد الديون المستحقة لبولندا".

وكانت "PGNiG" قد أعلنت في نهاية مارس الماضي أنها فازت في قضية أسعار غاز ضد "غازبروم"، وأن المحكمة حكمت بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار.

حينها قالت "غازبروم" إنه من السابق لأوانه إعطاء أي تقديرات لمبلغ التعويضات، وأضافت أنها تدرس قرار محكمة التحكيم في ستوكهولم.

المصدر: "تاس"