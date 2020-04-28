تتهمه واشنطن بالاتجار في المخدرات.. فنزويلي من أصل سوري وزيرا للنفط

عين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نائبه للشؤون الاقتصادية طارق العيسمي، المطلوب في الولايات المتحدة بتهم الاتجار بالمخدرات، وزيرا للنفط.

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وبحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية أمس الاثنين، عهد مادورو إلى العيسمي، الرجل الذي يمنحه كامل ثقته والمولود في فنزويلا في 1974 لأب سوري، مهمة "إعادة هيكلة وإعادة تنظيم" هذه الوزارة الأساسية في أكبر بلد في العالم من حيث الاحتياطي النفطي.

ويعد العيسمي الذي يعرف عن نفسه بـ"التشافي الراديكالي"، أحد أبرز شخصيات النظام السياسي الحاكم في فنزويلا.

ويشير الاقتصادي المختص بالقطاع النفطي لويس أوليفيروس إلى أن العيسمي "كان رجلا أساسيا بالنسبة لتشافيز ومادورو قبل العقوبات"، موضحا أن انفتاحه على القطاع الخاص سيشكل خطوة لإنعاش القطاع النفطي بعد "إدارة سيئة جدا" من جانب سابقه الجنرال مانويل كيفيدو.

لكن العيسمي خاضع منذ 2017 لعقوبات أمريكية، مع تجميد أصوله في الولايات المتحدة بتهمة "الاتجار بالمخدرات" خصوصا. وفي مارس وجه القضاء الأمريكي إليه وإلى الرئيس مادورو تهما تتعلق بتمويل الإرهاب من تجارة المخدرات.

وعرضت واشنطن 10 ملايين دولار مكافأة مقابل أي معلومة تؤدي إلى القبض على العيسمي، و15 مليون دولار مقابل معلومات تتيح القبض على الرئيس مادورو.

المصدر: أ ف ب