"بي بي" تعلن انخفاض أرباحها بنحو الثلثين بسبب كورونا

أعلنت شركة "بي بي" البريطانية الثلاثاء، انخفاض أرباحها بمقدار الثلثين في الربع الأول من العام الجاري، حيث تسبب فيروس كورونا المستجد بالإضرار بالطلب على النفط وارتفاع ديون الشركة.

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وأعلنت "بي بي" التي تتخذ من لندن مقر لها، عن تحقيق صافي دخل قدره 800 مليون دولار، متفوقة على توقعات المحللين بتحقيق 710 مليون دولار.

ويأتي ذلك انخفاضا من 2.4 مليار دولار سجلتها الشركة قبل عام.

وقالت "بي بي" إنه يظل هناك "مستوى استثنائي من عدم اليقين" بعد أن تراجعت أسعار النفط إلى أقل من 20 دولارا للبرميل.

وتتعرض أسواق النفط لضغوطات بسبب جائحة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، حيث تراجع الطلب على النفط بنحو ملحوظ، وفي ظل ذلك تهاوت الأسعار في سوق النفط.

المصدر: "رويترز"