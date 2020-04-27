"بوينغ" تعلن استئناف إنتاج طائرات 787 في ساوث كارولاينا

أعلنت شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات أنها ستستأنف إنتاج طائرات 787 في منشآتها في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية، مع عودة معظم العاملين بحلول 4 مايو المقبل.

وكانت العمليات في ساوث كارولاينا قد جرى تعليقها بصفة مؤقتة في الـ8 من أبريل الجاري على خلفية انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

واستأنفت الشركة التي تعتبر أكبر صانع أمريكي للطائرات الأسبوع الماضي العمليات في منشآت الإنتاج في مدينة فيلادلفيا بعد تعليق استمر أسبوعين بسبب تفشي الفيروس.

وتجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا ألحق أضرارا بشركة "بوينغ" بسبب القيود المفروضة على الطيران حول العالم وإجراءات الحجر الصحي في الولايات المتحدة، التي أعلنت في الفترة الأخيرة عن خطة لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا ورفع القيود على أنشطة الشركات.

المصدر: رويترز