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للمرة الأولى في 5 أشهر.. الخام الروسي أغلى من مزيج "برنت" العالمي

مال وأعمال

للمرة الأولى في 5 أشهر.. الخام الروسي أغلى من مزيج
Reuters
للمرة الأولى في 5 أشهر.. الخام الروسي أغلى من مزيج "برنت" العالمي
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جرى تداول الخام الروسي "يورالس" يوم الجمعة الماضي بسعر أعلى من السعر المرجعي العالمي مزيج "برنت"، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2019.

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ووفقا للبيانات فقد ارتفع الخام الروسي في أسواق أوروبا الغربية نهاية الأسبوع الماضي بواقع 1.05 دولار ليصل سعر برميل النفط من ماركة "يورالس" تسليم ميناء روتردام إلى 16.39 دولار للبرميل.

وهو سعر أعلى من المستوى الذي تم عنده تداول مزيج "برنت" في ذاك اليوم بنحو 0.2 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ 21 نوفمبر 2019.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه سوق النفط تقلبات كبيرة في ظل تراجع الطلب على الخام بسبب تداعيات جائحة كورونا، وامتلاء مخزونات الخام العالمية من الخام بشكل شبه كامل.

ولدعم الأسواق اتفقت دول مجموعة "أوبك+" بتاريخ 12 أبريل الجاري، عل إجراء تخفيضات للإنتاج ابتداء من مايو المقبل وحتى نهاية أبريل 2022.

وستقوم دول المجموعة بتقليص إنتاجها بنحو 10 ملايين برميل يوميا شهري مايو ويونيو من 2020، على أن تقلص التخفيضات بشكل تدريجي في النصف الثاني من العام الجاري وحتى نهاية أبريل 2022.

المصدر: "تاس"

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