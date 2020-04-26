الجزائر تلغي الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على المنتجات الصيدلانية

ألغت الحكومة الجزائرية بشكل مؤقت الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على واردات المنتجات الصيدلانية والمعدات الطبية للمساعدة في مواجهة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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وتستورد الجزائر احتياجاتها من المنتجات الطبية من الصين منذ تفشي الفيروس وقالت الحكومة إنها ستنفق 100 مليون دولار على شراء هذه المنتجات.

وقررت السلطات يوم السبت السماح لبعض المتاجر باستئناف نشاطها وذلك بعد يوم واحد من تقصير مدة حظر التجول في عدة ولايات من بينها الجزائر العاصمة.

وكان مراسل RT أفاد في وقت سابق من يوم الأحد بأن مدينة البليدة الجزائرية، التي تعتبر بؤرة انتشار فيروس كورونا في البلاد، لم تسجل إصابات جديدة بالعدوى في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 18 ولاية لم تسجل بها أي إصابة اليوم، بينما سجلت 17 ولاية ما بين حالة واحدة وثلاث حالات.

في المقابل، سجلت ولايات قسنطينة وبرج بوعريريج وأم البواقي وبشار، أكبر عدد من الإصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت الوزارة تسجيل 6 وفيات و126 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 425، والإصابات إلى 3382.

المصدر: RT + رويترز