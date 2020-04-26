لبنان.. البطريرك الراعي يدعم محافظ المركزي ويتساءل: من المستفيد؟

دعم البطريرك الماروني في لبنان بشارة بطرس الراعي حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، في الجدل حول أسباب وتداعيات انهيار العملة الوطنية.

وقال الراعي الذي يمثل أعلى سلطة دينية مسيحية في لبنان في ظل تزايد الاتهامات لحاكم المصرف المركزي من قبل رئيس الوزراء حسن دياب، إن انتقاد سلامة لن يسفر عن شيء سوى إلحاق الضرر بالبلاد.

وتابع: "من المستفيد من زعزعة حاكمية مصرف لبنان؟ المستفيد نفسه يعلم! أما نحن فنعرف النتيجة الوخيمة وهي القضاء على ثقة اللبنانيين والدول بمقومات دولتنا الدستورية".

وأضاف: "هل هذا النهج المغاير لنظامنا السياسي اللبناني جزء من مخطط لتغيير وجه لبنان؟ يبدو كذلك! إن هذا الكرسي البطريركي المؤتمن تاريخيا ووطنيا ومعنويا على الصيغة اللبنانية يحذر من المضي في النهج غير المألوف في أدبياتنا اللبنانية السياسية".

وتراجعت الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر 2019، إلى مستويات متدنية قياسية في السوق السوداء على مدار الأسبوع الماضي، إذ فقدت نحو 15% من قيمتها خلال بضعة أيام، وعلى خلفية هذه التطورات وجه رئيس الوزراء انتقادا شديدا لحاكم المصرف المركزي يوم الجمعة.

وأعلن صرافو العملة إضرابهم مؤخرا، وحث رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومة على استخدام سلطاتها لوقف انهيار الليرة.

وشهد اليومان الماضيان هجومين بعبوات متفجرة وحارقة على بنكين، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو ضحايا.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية + رويترز