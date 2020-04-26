خلافا لتوقعات الخبراء.. منوشين يتحدث عن قفزة في الاقتصاد الأمريكي ابتداء من يوليو

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين، إنه يتوقع انتعاش الاقتصاد الأمريكي المتأثر بوباء كورونا في فصل الصيف، على الرغم من رسم أغلب الخبراء سيناريو تعاف أقل تفاؤلا.

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ونقل موقع The Hill عن منوشين قوله: "أعتقد أنه مع بدء إعادة فتح الاقتصاد بين مايو وويونيو، سترون انتعاشا حقيقيا في الاقتصاد في يوليو وأغسطس وسبتمبر".

وأضاف: "لقد خصصنا مبالغ غير مسبوقة للإغاثة المالية، يمكنكم رؤية مليارات الدولارات التي تشق طريقها نحو الاقتصاد، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون له تأثير كبير".

وكانت الولايات والإدارات المحلية قد تبنت جملة من قيود العزل في إطار الحد من الإصابات الجديدة بكورونا، ما أثر على حوالي 94% من الأمريكيين.

وضربت القيود الاقتصاد الأمريكي بقوة عندما أصبح ملايين الأمريكيين عاطلين عن العمل بسبب الإغلاق الإلزامي للأعمال والشركات، كما دخل الزعماء السياسيون في نقاش محتدم حول كيفية وتوقيت إعادة فتح الأعمال.

المصدر: The Hill + وكالات