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الكرملين: لدى روسيا احتياطيات كافية لتجاوز فترة هبوط أسعار النفط

مال وأعمال

الكرملين: لدى روسيا احتياطيات كافية لتجاوز فترة هبوط أسعار النفط
Sputnik Mikhail Voskresensky
الكرملين
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أكد الكرملين أن روسيا تملك احتياطيات كافية للتعامل مع فترة هبوط أسعار النفط في العالم، مشددا على ضرورة صرف هذه الموارد بشكل مسؤول.

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ورد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث لقناة "روسيا-1" اليوم الأحد، على سؤال عما إذا كانت روسيا تستطيع تحمل انخفاض أسعار النفط في العالم حتى أدنى مستوياته، قائلا إن هناك هاجسا من التحمل أو ما وصفه "وسادة الأمان" لدى الدولة الروسية.

ولفت بيسكوف إلى ضرورة صرف هذه الاحتياطيات بصورة مدروسة للغاية وبممارسة أقصى درجات الحيطة وضبط النفس، قائلا إنه يجب "عدم التحلي بروح الشعبوية التي تدعو إلى إغراق الاقتصاد بالمال".

من جانبه، أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن قناعته بأن الطلب على النفط في العالم سيعاود الارتفاع في المستقبل المنظور بعد الاضطرابات القاسية التي هزت أسواق الطاقة مؤخرا.

المصدر: تاس

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