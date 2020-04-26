"لوك أويل" يمكنها العمل في روسيا عند سعر 9 دولارات للبرميل

قال وحيد ألكبيروف، رئيس ومالك شركة "لوك أويل"، إن الشركه يمكن أن تواصل عملها في روسيا حتى عند بلوغ سعر برميل النفط الخام بين 9 دولارات، و11 دولارا.

وأضاف رئيس "لوك أويل"، في برنامج "فيروس خطير – الاقتصاد" التلفزيوني: "يمكننا العمل بشكل مريح في روسيا بسعر 9 و 11 دولارا للبرميل".

تأسست "لوك أويل" في 1991، وهي من شركات النفط الخاصة الضخمة في روسيا، مقرها في موسكو. وتخصصت في مجال استخراج وإنتاج ونقل وبيع النفط والغاز الطبيعي والمنتجات النفطية.

المصدر: نوفوستي