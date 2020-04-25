صقلية تعد السياح بتعويض نصف تذاكر سفرهم وثلث إقامتهم بعد كورونا

وعدت سلطات جزيرة صقلية الإيطالية السياح بدفع نصف تكلفة تذاكر السفر، ونسبة من فاتورة الفندق، كجزء من استراتيجية استعادة السياحة في الجزيرة بعد انتهاء جائحة وباء كورونا.

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وذكرت صحيفة ديلي ميل التي نقلت الخبر، أنه وفقا للاستراتيجية الجديدة لتنمية السياحة في الجزيرة، فإن سلطات المنطقة على استعداد لدفع 50% من تكلفة تذاكر الطيران، وكذلك كل ثالث ليلة إقامة في أحد فنادقها وتقديم تذاكر مجانية للمتاحف والمواقع الأثرية.

Сицилия пообещала оплатить туристам 50% стоимости авиабилетов после окончания пандемии



https://t.co/SzVABxhubg — Интерфакс (@interfax_news) April 25, 2020

وحسب الصحيفة، فإن السلطات الصقلية مستعدة لإنفاق 50 مليون يورو على هذا البرنامج، بينما خسرت صناعة السياحة في شهري مارس وأبريل حوالي مليار يورو.

وفي إيطاليا، تشكل المداخيل المتأتية من السياحة 13% من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك تبحث الدولة عن طرق لاستئناف هذه الصناعة بعد انتهاء الحجر الصحي المقرر حتى 4 مايو المقبل.

وفقا للمصادر الصحية، تم حتى 24 أبريل تسجيل ما يقرب من 190 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي في إيطاليا، ووفاة 25.5 ألف شخص.

وعلى الرغم من الإغراء اللافت في هذا العرض الذي تقدمه الجزيرة الإيطالية الواقعة في البحر المتوسط، والتي كانت دوما مقصدا للسياح وهواة الاستجملم والترفيه، إلا أن الناشطين تلقوا هذا الخبر ببرود، بسبب التأثيرات التي طبعها على أمزجتهم وجيوبهم الفيروس التاجي الذي "ساح" في مشارق الأرض ومغاربها.

Не, не поеду.

И на 50% денег нет. — Дядя электрик (@Moscow_Zentr_77) April 25, 2020

فكتب أحدهم على حسابه في تويتر معلقا: "لن أتوجه إلى هناك، لأنه لم يتبق معي حتى 50% من ثمن تذكرة السفر للطيران إلى صقلية".

فيما رد أخر قائلا: "كنت هناك، هذه الجزيرة تعجبني".

المصدر:"إنترفاكس"+تويتر