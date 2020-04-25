مساع أمريكية للحصول على حصص في شركات طاقة لمساعدة قطاع النفط والغاز بالبلاد

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن الحكومة تدرس الحصول على حصص في شركات طاقة أمريكية كخيار محتمل في ظل سعيها لمساعدة قطاع النفط والغاز بالبلاد.

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وأضاف منوتشين أمس الجمعة "نبحث مجموعة كاملة من البدائل". وفي إشارة إلى حصص أسهم محتملة، أفاد: "يمكنك افتراض أن ذلك أحد البدائل، لكن هناك الكثير منها".

بدوره قال ترامب، متحدثا بصحبة منوتشين خلال مناسبة بالبيت الأبيض، إنه يريد مساعدة قطاع النفط والغاز، واقترح إمكانية شراء الحكومة الاتحادية الوقود من أجل البلاد مقدما، وكذلك شراء تذاكر طيران مقدما.

وأضاف: "نشاط الطاقة شديد الأهمية بالنسبة لي، وسنبنيه. أضر هذا فعلا بنشاط الطاقة شأنه شأن أي نشاط آخر لأنها جميعا منيت بضربة".

وساعد الرئيس الأمريكي على التفاوض بشأن خفض الإنتاج من أوبك ودول أخرى بينها روسيا، لكن الخطوة لم تقض على فائض المعروض بالسوق.

وقال ترامب: "الولايات المتحدة هي أكبر مستخدم للنفط. يمكننا شراء النفط بسعر عظيم في المستقبل. يعطيهم هذا السيولة التي يحتاجونها، ولدينا نفط بسعر عظيم في المستقبل".

وأشار إلى أن روسيا والسعودية يمكنهما تنفيذ المزيد من تخفيضات الإنتاج وسط التخمة بسوق النفط في ظل الجائحة، مضيفا أن تكساس وأوكلاهوما ونورث داكوتا تخفض الإنتاج، وكذلك كندا.

ويتردد الرئيس الأمريكي في تنفيذ تخفيض منسق لإنتاج النفط من قطاع الطاقة الأمريكي، قائلا إن التخفيضات جارية بالفعل بسبب إجبار السوق.

وتضرر قطاع النفط بشدة من التراجع الهائل في الطلب، حيث أغلق فيروس كورونا فعليا الاقتصادات حول العالم.

المصدر: رويترز