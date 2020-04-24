السعودية.. قطاع السياحة قد يتضرر هذا العام جراء فيروس كورونا

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب اليوم الجمعة، أن قطاع السياحة بالمملكة قد يشهد انخفاضا بين 35 و45 بالمئة هذا العام بسبب إجراءات الحكومة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقال الوزير السعودي لرويترز: "نعتقد هذا العام أن يكون الانخفاض في نطاق 35 بالمئة إلى 45 بالمئة مقارنة مع العام الماضي".

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وأضاف: "القطاع تأثر بشدة.. الفنادق حول العالم تعاني اليوم من معدلات إشغال شديدة التدني.. هذا هو الحال هنا في السعودية كذلك. نأمل أن تتحسن الأمور في الأسابيع المقبلة ونشهد تعافيا سريعا".

وقال إن "إعادة فتح الاقتصاد في مقدمة أولويات أجندة الحكومة السعودية، لكن ذلك لن يحدث إلا عندما تكون الجائحة تحت السيطرة".

وأغلقت السعودية في أواخر فبراير حدودها أمام المعتمرين والسياح من حوالي 25 دولة، وفي مارس، حظرت السفر بالكامل من وإلى البلاد.

وعادة ما يزور المملكة نحو 2.5 مليون حاج خلال موسم الحج الذي من المتوقع أن يحل هذا العام في يوليو، لكن السعودية حثت المسلمين على التريث بشأن خطط الحج حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن جائحة فيروس كورونا.

وقال الخطيب إن وزارة الحج والعمرة بالمملكة على تواصل مع جميع الدول الإسلامية وستتخذ قرارا في المستقبل القريب.

يذكر أن السعودية سجلت 15 ألفا و102 إصابة، و127 حالة وفاة حتى الآن جراء فيروس كورونا.

المصدر: رويترز